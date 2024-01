Hydrofoil: Warum sind Tragflügelboote jetzt wieder im Kommen?

Wer sich in den vergangenen Jahren Bilder von der Segelregatta America's Cup angesehen hat, wird sicherlich bemerkt haben, dass die Schiffe immer mehr Flugzeugen ähneln , die über dem Wasser dahin flitzen. Ihre Tragflügel funktionieren ähnlich wie Flugzeugflügel und drücken ab einer gewissen Geschwindigkeit den kompletten Bootskörper aus dem Wasser. Dadurch sinkt der Wasserwiderstand, die Boote können noch schneller fahren.

Was bei Segelbooten gut funktioniert, soll künftig auch elektrisch angetriebenen Schiffen helfen. Sie können sich durch Tragflügel - auf Englisch "Foils" genannt - energieeffizienter fortbewegen und so die geringere Energiedichte von Batterien gegenüber Diesel wettmachen.

Der Elektroantrieb des Tragflügelbootes The Icon von BMW und Tyde

Das Tragflügelprinzip ist nicht neu, es wurde schon vor dem Jahr 1900 ausprobiert . Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten Tragflügelboote erstmals einen Boom. "Das waren Zeiten, wo man hauptsächlich schneller vorankommen wollte. Energieverbrauch und Emissionen haben damals keine Rolle gespielt", sagt Benjamin Friedhoff vom DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik in Duisburg. Durch steigendes Bewusstsein für Treibstoffverbrauch und Umweltschäden seien Tragflügelboote wieder ein wenig vom Radar verschwunden.

In der Zwischenzeit hat es aber einige technische Fortschritte gegeben. Früher waren Tragflügel etwa aus Metall, wodurch die Schiffe schwerer wurden. Heute werden sie aus Kohlefaser gemacht, sind dadurch leichter und haben mehr Flexibilität. Früher waren Wasserfahrzeuge mit widerstandsarmen Tragflügelanordnungen schwierig zu kontrollieren. "Man brauchte speziell geschulte Piloten", sagt Friedhoff. Neue Entwicklungen wie computergesteuerte Regler machen die Stabilisierung heute viel einfacher, etwa indem sie die Flügelstellung unter Wasser während der Fahrt bis zu 100 Mal in der Sekunde nachjustieren.

Eine Reihe von Unternehmen arbeitet derzeit daran, die Kombination Tragflügel und Elektroantriebe für eine klimafreundliche Mobilität am Wasser voranzubringen. "Batterien machen E-Antriebe schwerer, aber dafür können die Motoren sehr kompakt ausgeführt werden", sagt Friedhoff.

Teil des Öffi-Netzes

Durch ihre Eigenschaft, sofort das volle Drehmoment abrufen zu können, können Elektromotoren Boote und Schiffe auch schnell auf die notwendige Geschwindigkeit für die "Flugphase" bringen. Diese günstigen Eigenschaften haben u.a. den schwedischen Schiffsbauer Candela dazu gebracht, eine kleine Tragflügelfähre für bis zu 30 Passagiere zu entwickeln, die 2024 Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes von Stockholm werden soll.

Die Passagierschifffahrt eigne sich besonders auf mittleren Strecken in geschützten Gewässern mit wenig Wellengang, meint Friedhoff. Es komme aber sehr auf die lokalen Bedingungen an. In seichtem Wasser seien Boote mit langen Tragflügeln etwa ungeeignet.