BMW zeigt elektrisches Tragflügelboot "The Icon"

Bei den 76. Filmfestspielen von Cannes feierten nicht nur Kinofilme ihre Weltpremiere, sondern auch ein Boot, das von Autohersteller BMW gemeinsam mit dem Schiffskonstrukteur Tyde vorgestellt wurde. Mit "The Icon" will BMW demonstrieren, wie emissionsfreie Fortbewegung in Zukunft auf dem Wasser aussehen könnte.