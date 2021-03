Stockholm bekommt schnellste elektrische Fähre der Welt

Die Stunden der dieselbetriebenen Passagierfähren scheinen langsam, aber sicher gezählt - zumindest, was skandinavische Gewässer angeht. In Stockholm etwa soll bereits 2022 das schnellste vollelektrische Passagierboot der Welt unterwegs sein. Das kündigte das schwedische Techunternehmen Candela am Donnerstag an. Mit dem Modell P-30 will man eine emissionslose und leise Alternative zum Fährenverkehr anbieten.

30 Knoten Höchstgeschwindigkeit

Das Elektroschiff P-30 wartet mit einer Höchstgechwindigkeit von 30 Knoten, das sind 55,5 km/h auf. Im Passagierbetrieb soll es mit bis zu 25 Knoten (46 km/h) unterwegs sein. Die kleine Fähre bietet Platz für 30 Passagiere und soll sukzessive die 60 Diesel-Boote ersetzen, welche Besucher und Pendler zwischen dem Stadtzentrum von Stockholm und dem 30.000 Inseln-Archipel nahe der Stadt bringen.