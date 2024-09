Die meisten E-Autobatterien halten länger als das Fahrzeug

Eine Studie des kanadischen Telematikunternehmens Geotab hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Batterien von Elektrofahrzeugen (EV) länger halten wird als die Fahrzeuge, in denen sie verbaut sind.

Geotab hatte bereits 2019 eine ähnliche Analyse über die Degradation von E-Auto-Batterien durchgeführt. Damals wurde festgestellt, dass die Akkus im Durchschnitt jährlich 2,3 Prozent an Kapazität verlieren. Mittlerweile haben sich die Batterien jedoch weiterentwickelt, und sie verlieren nun jährlich durchschnittlich nur noch 1,8 Prozent ihrer Kapazität. Dies weist auf eine deutliche Verbesserung hin, wie Geotab kürzlich auf seiner Website bekanntgab.

Jährlicher Verlust von 1,8 Prozent

„Laut unseren Daten ist die einfache Antwort, dass die überwiegende Mehrheit der Batterien länger halten wird als die nutzbare Lebensdauer des Fahrzeugs und niemals ausgetauscht werden muss. Wenn eine durchschnittliche EV-Batterie pro Jahr um 1,8 % an Kapazität verliert, wird sie nach 12 Jahren noch über 80 % ihrer ursprünglichen Leistung haben, was in der Regel über die normale Lebensdauer eines Flottenfahrzeugs hinausgeht“, schrieb Geotab.

Die Studie von Geotab enthielt weitere interessante Erkenntnisse, etwa, dass Elektrofahrzeuge, die besonders intensiv genutzt wurden (mehr als 20.000 km pro Jahr), keinen wesentlich höheren Leistungsverlust aufwiesen als weniger intensiv genutzte Fahrzeuge (weniger als 8.000 km pro Jahr).

Keine Hitze, wenig Schnellladen

Geotab erklärt, dass Besitzer von Elektroautos ihre Fahrzeuge vor hohen Temperaturen schützen sollten, da die Batterien von Fahrzeugen in heißen Klimazonen schneller degradierten als jene in gemäßigten Regionen. Auch das häufige Schnellladen sollte vermieden werden, da dies zu einer schnelleren Alterung der Batterie führen kann. Generell wird empfohlen, die sogenannte „20-80-Prozent-Regel“ zu befolgen – dies bedeutet, dass der Ladezustand des Akkus idealerweise zwischen 20 % und 80 % gehalten werden sollte.