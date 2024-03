Sind E-Autos zu schwer für Straßen und Parkhäuser?

Grund dafür ist ihr Akku , der mit steigender Reichweite auch mehr wiegt. In extremen Fällen, wie beim elektrischen Hummer , wiegt der Akku mit 1.326 Kilogramm so viel wie ein VW Polo. Im Schnitt liegt das Gewicht von E-Autos bis zu 450 Kilogramm über dem von Verbrennern. Immer wieder kommt daher die Sorge auf, dass die Infrastruktur diesem Gewicht nicht standhalten kann.

In der Straßenverkehrsordnung Österreichs ist die zulässige Gesamtmasse von Pkw mit 3,5 Tonnen angegeben. Elektrische Kleintransporter mit bis zu 4,25 Tonnen können zwar unter bestimmten Bedingungen mit dem Führerschein der Klasse B gelenkt werden, sind aber eben keine Pkw mehr. In der Regel sind Brücken für Fahrzeuge mindestens für deren zulässiges Gewicht auch freigegeben. Gesonderte Gewichtsbeschränkungen, etwa bei baufälliger Infrastruktur, werden über Verkehrsschilder kommuniziert.

Wenn Brücken wenig Last aushalten, wird das in der Regel über Verkehrsschilder kommuniziert, wie hier in Großbritannien

Vorsicht ist im Ausland geboten, denn nicht überall gelten die gleichen Regelungen. So darf man etwa in Österreich ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen in bestimmten Bereichen auf dem Gehsteig abstellen. In Deutschland liegt diese Grenze bei 2,8 Tonnen, was mit einem E-SUV schnell erreicht ist. Stellt man es trotzdem ab, winkt ein Bußgeld.

Sind SUVs und E-Autos zu schwer zum Parken?

Die zunehmende Last durch schwere Autos stellt die Sicherheit von Parkhäusern infrage. Die Sorge, dass alte Bauten der zunehmenden Belastung nicht mehr standhalten, wächst. In einigen Parkhäusern gibt es Gewichtsbeschränkungen von 2 oder 2,5 Tonnen (z.B. P1 - P3 am Berliner Flughafen).

Das betrifft vor allem Anlagen, die in den 1970er-Jahren errichtet wurden. „Sie halten stand“, erklärt Martin Schoderböck, Geschäftsführer des Techniker*innenbüros „Werkraum Ingenieure“. Man müsse sie aber prüfen, da die Norm damals Lasten von 1,5 bzw. 2,5 Tonnen vorgesehen habe. Eine Möglichkeit für ältere Parkhäuser wäre das Reduzieren von Parkplätzen oder Verändern der Stellplatzgrößen. Das ist aber aus wirtschaftlichen oder gesetzlichen Gründen oft keine Option.