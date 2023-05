Mercedes baut elektrischen Luxus- und Camping-Van

Die neue Plattform funktioniert ausschließlich für batterieelektrische Fahrzeuge, es wird keine Verbrenner-Vans von Mercedes mehr geben. Der Mercedes-Chef Ola Källenius will nämlich trotz Ausnahmeregelungen für E-Fuels weiterhin auf Elektroantriebe setzen. Für ihn ist der Antrieb technisch überlegen.

Mercedes plant Camping-Vans in unterschiedlichen Größen

Luxus-Van mit 500 km Reichweite

Geplant ist etwa ein neuer Luxus-Van für Privatkund*innen, der auf der Plattform basiert. Als Reichweite gibt Mercedes hierfür mehr als 500 Kilometer an. Das Fahrzeug soll bis 2030 auch vollautomatisiert fahren können (Level 3). Neben dem Luxus-Van ist auch ein Camping-Van geplant. Zusammen mit internationalen Reisemobil-Partner*innen plant Mercedes-Benz einen neuen Industriestandard für Elektro-Camper zu entwickeln.

Auch Nutzfahrzeuge, also mittelgroße und große Transporter sollen auf derselben Plattform laufen. Hier sind vor allem Ausführungen für Lieferungen geplant, sowie unterschiedliche Aufbauten, die bis hin zum Krankenwagen reichen. Die Nutzfahrzeuge sollen automatisiertes Fahren (Level 2) beherrschen.

All diese Fahrzeuge sollen erstmals auch wieder in den USA und in China auf den Markt kommen, da Mercedes auch seine Produktionsstätten international ausweitet.

Das neue E-Van-Konzept

Doch was kann diese neue Plattform für E-Vans? Das Besondere an dem Konzept ist, dass die Vorderachse mit dem elektrischen Antrieb bei jedem einzelnen Modell, das auf der Plattform beruht, absolut identisch sein wird. Erst in der Mitte der Fahrzeuge gibt es Unterschiede. Auch die Batteriegehäuse sind vereinheitlicht und werden lediglich mit unterschiedlich großen Akkus befüllt. Somit gibt es für Mercedes beim Bau dieser Fahrzeuge große Synergieeffekte.