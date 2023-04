Mercedes-Chef hält nichts von E-Fuels, setzt auf E-Autos

Der Mercedes-Chef Ola Källenius will trotz Ausnahmeregelungen für E-Fuels weiterhin auf Elektroantriebe setzen. Für ihn ist der Antrieb technisch überlegen. Die ökologische Komponente steht für Källenius eher im Hintergrund, wird aber gerne mitgenommen.

E-Antriebe für die Luxusklasse

Wie der Mercedes-Chef in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angibt, werde man weiter große und schwere Modelle anbieten. "Es wird immer Produkte für das gesamte Spektrum geben", ist der Manager überzeugt. Wachsen wolle man vor allem "am oberen Ende in den Segmenten", die mehr Rentabilität versprechen. Außerdem würden Oberklassemodelle länger halten, was auch ein "Beitrag zur Nachhaltigkeit" sei.