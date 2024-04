Wie man mit einem Flugzeuglaser eine verborgene Stadt findet

Manchmal liegen in Waldstücken archäologische Stätten verborgen, die uns bisher Unbekanntes über die Vergangenheit der Menschheit verraten können. In den vergangenen Jahren gab es mehrere solche Funde. Viele davon wurden mithilfe von Flugzeugen gemacht, an denen ein Lidar-Scanner befestigt war. In der Maya-Stadt El Mirador im Norden Guatemalas fanden Forscher 2016 so das erste antike Landstraßennetz im Regenwald.

„Vor 30 Jahren hätte sich niemand gedacht, dass wir jemals im Wald solche Strukturen finden können“, sagt Michael Doneus von der Universität Wien. Der Landschaftsarchäologe ist Experte für Luftbildarchäologie und flugzeuggetragenes Laserscanning (Airborne Laser Scanning, ALS). Damit können Landschaften untersucht werden, ohne in die Natur einzugreifen.

Was verdecken Bäume?

„Vor diesen Methoden hatten wir in der Archäologie große Probleme. Vor allem in Waldgebieten, wie in Mittel- und Südamerika“, erklärt Doneus. Er war einer der ersten, die vor fast 20 Jahren mit ALS begonnen haben.

„Früher ist man einfach in den Wald gegangen und hat geschaut, ob sich an der Erdoberfläche etwas tut. Das ist natürlich extrem mühsam und kleinräumig. Es gab keine vernünftige Methode, mit der man so etwas systematisch und großflächig bewerkstelligen konnte.“ Der Lidar-Scanner hat die Arbeit von Doneus und seinen Kolleg*innen von Grund auf verändert.