Forscher lassen Österreichs Industriegebäude länger leben

6.000 Industriegebäude werden in Österreich nicht mehr genutzt – darunter Lager, Fabriken und Produktionsbetriebe. Sie stehen leer, weil sie zu klein geworden sind oder die Maschinen darin veraltet sind.

„Durch neue Trends und technologischen Fortschritt müssen sich Prozesse und Maschinen in der Logistik und Produktion oft verändern. Ein Gebäude muss sich stets daran anpassen können“, erklärt Julia Reisinger, Assistenzprofessorin an der TU Wien. Auch wenn die Planer*innen Ideen haben, was aus einem leeren Gebäude werden könnte, zeigen die Berechnungen oft, dass sich der Umbau finanziell nicht lohnt. Das FFG-geförderte Forschungsprojekt RE:STOCK INDUSTRY soll diese Verschwendung in Zukunft verhindern.

Gebäude länger nutzen

Die Bauwirtschaft verbraucht sehr viele Ressourcen. Gleichzeitig entsteht der Markt für Sekundärbauteile erst. Noch besser als Recycling wäre, die Bauteile direkt vor Ort weiterzuverwenden. „Beim Recycling wird zusätzlicher energetischer und transporttechnischer Aufwand benötigt, im Gegensatz zur direkten Wiederverwendung von Bauteilen vor Ort“, erklärt Projektleiterin Reisinger von der TU Wien.