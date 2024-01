Wie österreichische Forscher Wildunfälle vorhersagen wollen

Ein langer Arbeitstag voller Termine steht bevor. Weil die Autouhr bereits 15 Minuten Verspätung anzeigt, steigt der Fahrer extra aufs Gaspedal. Plötzlich taucht ein Schatten im Scheinwerferlicht vor dem Auto auf – und es kracht.

In der Dämmerung, wenn viele Menschen zur Arbeit oder wieder nach Hause fahren, ist das Wild besonders aktiv. Wildunfälle verursachen Tierleid, Schäden am Auto und sogar Todesfälle. In Österreich gibt es jedes Jahr ca. 80.000 Unfälle dieser Art.

Komplexes Warnsystem

Ein neues Forschungsprojekt namens „WildWarn“ will eine Lösung dafür finden und bis 2025 eine Risiko-Landkarte für Wildunfälle entwickeln. Sie soll in Echtzeit anzeigen, an welchen Straßenabschnitten Wildunfälle wahrscheinlicher sind und diese so verhindern. Diese Informationen könnten danach sogar in Navigationssysteme einfließen und Autofahrer*innen warnen, wenn die Unfallgefahr plötzlich ansteigt. So wie etwa Google Maps bereits jetzt anzeigt, wenn auf einer Straße besonders viele Menschen mit dem Auto unterwegs sind.

Am FFG-geförderten Projekt „WildWarn“ sind zahlreiche Organisationen beteiligt: Die Koordination übernimmt das AIT Austrian Institute of Technology, Spezialisten von Joanneum Research kümmern sich um die Auswertung der Satellitendaten. Beteiligt ist auch die Firma Pentamap aus Graz, die zuvor bereits ein ähnliches Projekt umsetzte. Erkenntnisse daraus fließen nun bei „WildWarn“ ein. Das Unternehmen ist eigentlich auf Jagdsoftware spezialisiert. „Unsere Motivation ist es auch, mit den neuen Erkenntnissen unsere Software weiterzuentwickeln“, erklärt der Geschäftsführer und Geoinformatiker Rainer Prüller dem KURIER.

Die Grundlage für „WildWarn“ ist eine große Menge an Daten, die auf verschiedenste Weise erhoben werden. Sie stammen zum Teil vom AIT, das dafür mit einem speziellen Messfahrzeug Landstraßen abfährt. „Außerdem verwenden wir Unfallstatistiken, Wetterdaten, Verkehrszähldaten, Radar-Sensorik und ein Geländemodell“, erklärt Projektkoordinator Michael Aleksa vom AIT.

➤ Mehr lesen: Vom All auf den Acker: Satelliten scannen Österreichs Felder