Wie man Adler Zehntausende Kilometer mit GPS tracken kann

Der technologische Fortschritt hat die Beobachtung von Tieren ungemein erleichtert. Musste man besenderten Tieren früher mittels Antennen am Boden per Auto oder zu Fuß hinterherjagen, wurden später Satelliten zur groben Ortung eingesetzt. Dies war nicht nur sehr ungenau, sondern auch extrem teuer. Das Senden der Daten kostete viel Energie, was die Sender relativ groß und schwer machte.

Das Ortungssystem GPS sorgte für weitaus präzisere Standortdaten, der Transfer der Daten an Satelliten blieb aber teuer und stromfressend. Mit den Handynetzen konnten viele Probleme gelöst werden. Der Sender verbindet sich nun einfach mit Mobilfunkzellen am Boden. Das ist billiger und benötigt weniger Energie, zudem können viel mehr Daten übermittelt werden. Dadurch wurden die Sender kleiner und leichter, Solarzellen sorgen für den nötigen Strom.

Empfänger auf der ISS

Als federführend bei der Miniaturisierung von Sendern gilt das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Die dort entwickelten Sensoren, die im Rahmen der Forschungsinitiative „Icarus“ zum Einsatz kommen, wiegen nur mehr 5 Gramm und können deshalb auch an kleinen, leichten Tieren angebracht werden. Die nächste Generation soll gar mit nur einem Gramm auskommen.

Der Sender ist auf minimalen Energieverbrauch optimiert und befindet sich meistens im Standby-Modus. Der Akku wird per Solar geladen. Durch den leistungsstarken Empfänger, der auf der Internationalen Raumstation ISS platziert ist, kann die Sendeleistung extrem gering gehalten werden. Die 220 Byte großen Datenpakete werden in dreieinhalb Sekunden übertragen. Weitere Gigabyte an Daten können auf dem Sender gespeichert werden.