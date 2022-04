Wie man das Bauen von Häusern aus Holz ankurbeln kann

Wer sich mit klimafreundlichem Bauen beschäftigt, wird relativ rasch auf den Baustoff Holz stoßen. Holz bindet Kohlenstoff, es wächst nach und es lässt sich vollständig recyceln.

Aus Holz lassen sich nicht nur Einfamilienhäuser konstruieren, sondern ganze Hochhäuser. Die auf dem Markt gefragten Großprojekte haben üblicherweise zwischen 4 und 6 Stockwerke. Sie lassen sich mit mäßiger Komplexität in Holzbauweise errichten.

Diese Projekte haben derzeit nur einen sehr kleinen Marktanteil. Das liegt unter anderem daran, dass es viele kleine, wenig vernetzte Unternehmen im Holzbau gibt und großen Playern oft das Wissen um spezielle, planerische Erfordernisse beim Bauen mit Holz fehlt. Die FH Campus Wien forscht daran, wie sich diese Umstände verbessern lassen.

Vorgefertigte Teile zusammenfügen

Der konventionelle Bauprozess unterscheidet sich grundsätzlich von jenem beim Holzbau, erklären Martin Aichholzer und Aída Santana Sosa. Der Masterstudiengangsleiter Architektur – Green Building an der FH Campus Wien und die wissenschaftliche Mitarbeiterin haben sich im von der FFG geförderten Forschungsprojekt "Holzbau 4.0" der Entwicklung von kollaborativen Bau- und Planungssystemen im mehrgeschossigen Holzbau gewidmet. Der herkömmliche Planungsprozess sei iterativ, viele Details eines Gebäudes kristallisieren sich also während des Baus erst nach und nach heraus. Bei einem Holzgebäude könne man das so nicht machen.

"Im Holzbau werden wesentlich größere Anteile eines Gebäudes vorgefertigt und kommen dann fertig auf die Baustelle. Man braucht also eine genaue, vollständige Planung, nach der die Teile produziert und montiert werden", sagt Aichholzer. Idealerweise könnte es auch im konventionellen Bauprozess so laufen, wodurch Fehler vermieden werden könnten. Beim Bauen mit Holz sei die integrale Planung, also die Planung in einem gut eingespielten Team in einer relativ frühen Phase, entscheidend. Späte Änderungswünsche könne man beim Bauen mit Holz kaum berücksichtigen.

Verfügbare Komponenten finden

Auch das Beschaffen der notwendigen Bauelemente aus Holz ist eine Herausforderung. Aichholzer: "Beton und Stahl sind Universalbaustoffe, für die es weltweit Normen gibt. Baut man mit Holz gibt es viele unterschiedliche Produkte mit entsprechenden Eigenschaften. Man muss sich damit beschäftigen, was der Markt hergibt und ob man Projekte überhaupt so umsetzen kann, wie man sich das vorstellt. Man kann ja kein Fantasiegebäude entwerfen mit Teilen, die keine Firma hat und anfertigt."

Santana Sosa: "Hilfreich könnten hier künftig digitale Plattformen wie dataholz.eu sein, die einen Katalog an bauphysikalisch geprüften Holzbauteilen bereithalten.“