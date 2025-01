Chinas mysteriöser Stealth-Jet hat bewegliche Flügelspitzen

Demnach deutet vieles darauf hin, dass der Kampfjet tatsächlich ohne gewöhnliche Höhen- und Seitenruder am Heck auskommt. Auf dieses Element wird offenbar im Hinblick auf effiziente Tarneigenschaften und einer möglichst reduzierten Radarsignatur gänzlich verzichtet.

Das geht aus mehreren Fotos hervor, die seit Ende Dezember in regelmäßigen Abständen auftauchen . Nun wurde ein solcher Stealth-Jet erneut abgelichtet, als er sich im Landeanflug über eine Autobahn befand. Dabei ist erstmals das Heck des mysteriösen Fluggeräts halbwegs gut zu erkennen.

Über den rätselhaften Stealth-Jet aus China gibt es mittlerweile zahlreiche Gerüchte und Spekulationen, aber auch etliche Anhaltspunkte. Wirklich gesicherte Informationen sind allerdings spärlich. Fakt ist derweil nur, dass China an einem solchen Tarnkappenjet arbeitet und sie bereits einige Flüge absolviert haben .

Steuerelemente an den Flügelspitzen

Damit der Stealth-Jet trotzdem manövrierfähig bleibt, könnten die chinesischen Ingenieure die Steuerelemente in bewegliche Teile verbaut haben, die sich an den Spitzen der Tragflächen befinden.

Über derartige Flügelspitzen wurde bereits in der Vergangenheit aufgrund durchgesickerter Bilder gerätselt. Auch auf dem neuen Foto kann man bewegliche Elemente an den Tragflächenenden erkennen.

Faltbares Ruder?

Vor einigen Wochen wurde zudem darüber spekuliert, ob der neue Stealth-Jet nicht eventuell faltbare Höhen- und Seitenruder am Heck haben könnte. Bei niedriger Geschwindigkeit könne das Flugzeug ein solches Seitenruder ausfahren, um die Manövrierfähigkeit zu erhöhen, so die Annahme. Zu sehen ist ein solches Konzept in der unten eingefügten Animation.

