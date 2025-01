China enthüllt geheime Hyperschallrakete für den Luftkampf

China hat eine bisher geheime Hyperschallrakete einem extremen Hitzetest unterzogen. Genutzt wurde dafür eine Art Windtunnel, der eigentlich dafür gedacht ist, Landeanflüge auf den Mars zu simulieren. Das berichtet die South China Morning Post.

Dabei berichten die Forscher in einer aktuellen Studie speziell vom Test einer Luft-Luft-Hyperschallrakete - also einer Rakete, die im Luftkampf von einem Flugzeug auf ein anderes abgeschosen wird. Das ist das erste Mal, dass öffentlich in China die Existenz einer solchen Waffen bestätigt wird. Die Rakete gilt nach wie vor als geheim.

Lichtbogen-Windtunnel

Bei dem Tunnel handelt es sich um eine Art Lichtbogenofen, dessen Inneres durch elektrische Lichtbögen auf 1.200 Grad Celsius aufgeheizt werden kann. Diese Hitzebelastung würde bei einer Fluggeschwindigkeit von Mach 9 (11.113 m/s) auf die Hyperschallrakete wirken. In der Industrie werden Lichtbogenöfen hauptsächlich dazu verwendet, um Metalle zu schmelzen.