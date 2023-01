Flugzeuglaser entdeckt Tausende Maya-Überreste im Dschungel

Dank der Lidar-Technologie konnten mehr als 1.000 Siedlungen auf einer Fläche viermal so groß wie Wien gefunden werden.

Bei einer Luftaufnahme im Norden Guatemalas entdeckten Forscher*innen Maya-Ruinen, die sich über insgesamt 1.700 Quadratkilometer erstrecken. Sie sind wohl auf die Zeit zwischen 1.000 und 250 vor Christus zu datieren.

Die Funde wurden durch eine Lidar-Untersuchung von einem Flugzeug aus gemacht. Bei der Lidar-Technologie werden Laser auf eine Oberfläche gestrahlt und die zurückkehrenden Reflexionen aufgefangen und ausgewertet. So erhält man eine genaue Reliefkarte eines Objekts oder in diesem Fall der Erdoberfläche.

Laserstrahlen durchdringen Pflanzendickicht

Die Laser haben dabei den Vorteil, auch die dichte Baumkronendecke des Dschungels durchdringen zu können. So erhält man Einblicke darauf, was sich unter der Flora befindet. Die Forscher*innen staunten nicht schlecht, als sie mehr als 1.000 Maya-Siedlungen auf einer Fläche verstreut fanden, die in etwa dem Vierfachen des Bundeslandes Wiens entspricht.