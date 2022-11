Neuer LiDAR-Sensor erfasst alle Blickrichtungen gleichzeitig

Viele Unternehmen setzen bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen auf Light Detection and Ranging, kurz LiDAR. Ein Laserstrahl rotiert auf einem Fahrzeug und Detektoren messen, wie der Strahl von Objekten und Personen in der Umgebung Reflektiert wird. So wird eine Karte der Umgebung erstellt, inklusive sich Bewegender Objekte.

Nun haben Forscher*innen der südkoreanischen Pohang Universität für Wissenschaft und Technologie (POSTECH) und der Sungkyunkwan University in Seoul eine Möglichkeit entwickelt, mit LiDAR gleichzeitig alle Blickrichtungen erfassen zu können. Mit rotierenden Sensoren ist das bisher nicht möglich.

Laserstrahl wird gestreut

Für den 360-Grad-Sensor kommt eine sehr dünne Meta-Oberfläche zum Einsatz. Diese sorgt dafür, dass der Laserstrahl in über 10.000 einzelne Strahlen aufgebrochen wird, die wiederum von Objekten reflektiert werden. Das iPhone nutzt eine ähnliche Technologie für seine Gesichtserkennung FaceID.