Wie fahrerlose Autos dank Laser besser sehen

Wenn Menschen mit dem Auto fahren, verlassen sie sich hauptsächlich auf ihren Sehsinn. Was Augen in Kombination mit dem Hirn leisten, daran kommen Kameras und Prozessoren noch nicht heran. Bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos setzt man daher neben Kameras auch auf eine Reihe anderer Sensoren, um das Geschehen in der Umgebung des Fahrzeugs möglichst vollständig wahrzunehmen. Eine vielversprechende Technologie ist das Lidar. Der Name ist eine Mischung aus Licht und Radar. Grob gesagt, werden dabei Laserstrahlen ausgesandt und ihre Reflexionen wieder eingefangen. Aus der dabei verstrichenen Zeit kann man Abstände sehr präzise messen.

Ursprung in der Raumfahrt

Erstmals eingesetzt wurde Lidar in den 60er-Jahren in der Raumfahrt. Im Automobilbereich fand die Technologie erst in den 90er-Jahren Einzug. Damals tauchten erste Abstandsregeltempomaten mit Lidar auf. Mitte der 2000er-Jahre wurde Lidar erstmals in der Entwicklung selbstfahrender Autos verwendet. Im Zuge der ersten Wettbewerbe für Roboterfahrzeuge in den USA ( DARPA Challenges) mauserte sich Lidar zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Seither springen immer mehr Unternehmen auf den Lidar-Zug auf. Die Aussicht, in ferner Zukunft Millionen Fahrzeuge mit eigenen Sensoren auszustatten, beschleunigte die Weiterentwicklung. Heute gibt es weltweit rund 70 Unternehmen, die an Lidar-Lösungen basteln. Waren die Sensoren früher als große rotierende Trommeln auf dem Autodach klar erkennbar, gibt es heute viele Formen.