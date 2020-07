Tesla-Konkurent Lucid Air setzt bei Autopilot auf Laser

Automatisiertes Fahren

Zu den Funktionen gehören ein automatischer Parkassistent, ein Abstandsregeltempomat und ein Spurhalteassistent für die Autobahn, eine Verkehrszeichenerkennung, Notbremsfunktion und eine Anzeige des toten Winkels.

19 von insgesamt 27 geplanten Funktionen sollen zum Verkaufsstart verfügbar sein, der Rest soll per Update nachträglich aktiviert werden. Auch hochautomatisiertes Fahren (Level 3) in bestimmten Situationen sei derzeit in der Entwicklung.

Elon Musk ist skeptisch

Die Konkurrenz bei Tesla zeigt sich von Lidar wenig beeindruckt. CEO Elon Musk nannte die Technologie eine „Spielerei“. Jeder der sich auf Lidar verlasse, sei zum Scheitern verurteilt. Man verlasse sich vor allem auf Künstliche Intelligenz, berichtet Teslarati.

Lucid Air soll am 9. September erstmals offiziell vorgestellt werden. Bekannt ist bereits, dass das Fahrzeug 640 Kilometer mit einer Ladung fahren und eine Spitzengeschwindigkeit von 350 km/h erreichen soll. Dafür wird mit einem Preis von 100.000 US-Dollar gerechnet.