Volvo stattet Autos mit Lidar-Sensoren aus

In der Entwicklung selbstfahrender Autos sind Lidar-Sensoren weit verbreitet, in Serienmodellen wurden sie bisher allerdings noch kaum eingesetzt. Volvo will das ändern. Der schwedische Autokonzern will Lidar gemeinsam mit dem US-Unternehmen Luminar ab 2022 in seinen Fahrzeugen integrieren. Ab dem Jahr ist die modulare Fahrzeugarchitektur SPA 2 von Volvo produktionsbereit. Fahrzeuge, die darauf aufbauen, sollen unauffällig im Dach integrierte Lidar-Sensoren von Luminar beinhalten.