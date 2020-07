Lucid Air aerodynamischer als Tesla Model S und Porsche Taycan

Enthüllung am 9.9.2020

Der Lucid Air soll 298 kW (400 PS) Spitzenleistung aufweisen, in seiner teuersten Variante sogar 746 kW oder 1.000 PS. Das Fahrzeug wird wahrscheinlich wie das Tesla Model S mit verschiedenen Akkukapazitäten angeboten werden. In der Spitzenvariante mit einem 130 kWh-Akku sollen über 600 Kilometer Reichweite möglich sein. Bei einem Test zwischen San Francisco und Los Angeles wurden 643 Kilometer (400 Meilen) mit einer Akkuladung zurückgelegt. Am 9. September 2020 soll die Serienversion des Lucid Air offiziell vorgestellt werden. Der Preis für die viertürige Limousine soll zu Beginn bei über 100.000 Dollar liegen.