Laser von selbstfahrendem Auto zerstört Kamera

AEye wirbt damit, dass ihr LIDAR stärker ist und deutlich mehr Reichweite als die Systeme der Konkurrenz hat. AEye gibt als Reichweite 1000 Meter an, während die LIDARs der Konkurrenz meist 200 oder 300 Meter Reichweite haben.

Aber nicht nur die unsichtbaren Laser von LIDARs sind gefährlich für Kameras. Auch sichtbare Laser können die Sensoren dauerhaft schädigen. In folgendem Video einer Hochzeitsfeier ist zu sehen, wie ein Laser, so wie er auch bei Veranstaltungen in Lokalen eingesetzt wird, direkt auf Kamera trifft. Danach ist ein permanenter, horizontaler Streifen im Bild zu erkennen.