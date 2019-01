Überwachung und Unterhaltung: Was Auto-Konzerne von Google lernen

Auch Arbeit soll im Auto der Zukunft möglich sein. BMW, Volvo und Microsoft präsentierten bereits entsprechende Konzepte für Meetings in fahrenden Autos, beispielsweise per Videochat oder Virtual Reality. Die Fahrt zum Supermarkt oder Shoppingcenter soll ebenfalls obsolet werden, einfach per Bildschirm das Benötigte auswählen und die Bestellung wird parallel nach Hause geliefert. Honda demonstrierte bereits, wie man in seinem Infotainment-System Dream Drive Einkaufen, Restaurants buchen, Essen bestellen und Kinotickets kaufen kann.

Die Hersteller setzen große Hoffnungen in derartige Angebote. Eine Studie des Chip-Herstellers Intel besagt, dass bis 2050 jährlich 200 Milliarden US-Dollar mit derartigen Diensten generiert werden. Allein in den verkehrsreichsten Städten der Welt sollen dank selbstfahrender Autos bis zu 250 Millionen Stunden pro Jahr frei werden, die statt Fahren für andere Zwecke genutzt werden können.

Blickrichtung wird überwacht

Derzeit erfordern Autos noch die Aufmerksamkeit des Fahrers, auch jene mit Fahrassistenzsystemen. Das soll künftig mithilfe von im Innenraum verbauten Kameras sichergestellt werden. Wer während der Fahrt zulange nicht auf die Straße schaut, wird per Rütteln im Lenkrad oder Fahrersitz daran erinnert. Audi und Tesla verbauen bereits in einigen ihrer Modelle entsprechende Systeme, diese sind aber noch nicht aktiv. Subaru, Mazda und das deutsch-chinesische Start-up Byton bringen 2019 ebenfalls Autos mit derartigen Technologien auf den Markt. Laut Reuters haben zudem zahlreiche Zulieferer von Gesichtserkennungs-Systemen Verträge mit namhaften Auto-Herstellern abgeschlossen. Der Verband NCAP, der die Sicherheit neuer Fahrzeuge bewertet, will künftig Fahrzeuge mit derartigen Assistenzsystemen zudem besser einstufen.