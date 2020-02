iFixit: Motorola Razr ist kompliziertestes Handy aller Zeiten

Das neue Motorola Razr wurde von iFixit wie jedes neue Smartphone bis in seine kleinsten Bestandteile zerlegt. das Ziel ist herauszufinden, wie leicht oder schwierig es zu reparieren ist. Das Endresultat hört sich ernüchternd an: " Motorolas nostalgiereiches Razr gewinnt offiziell den Preis für die komplizierteste telefonbasierte Vorrichtung, die wir jemals auseinandergenommen haben." Das Smartphone erhält nur einen von 10 möglichen Punkten, ist also so gut wie unmöglich selbst zu reparieren.

Enge Platzverhältnisse

Wie iFixit beschreibt, ist der Aufbau des Razr unglaublich kompliziert. Das faltbare OLED-Display, ein darauf ausgelegter Klappmechanismus sowie äußerst enge Platzverhältnisse, sind die Hauptgründe dafür. Im Geräteinneren hat Motorola viel Industrieklebstoff verwendet, wodurch die Gefahr, bei der Demontage Kabel zu durchtrennen oder andere Bauteile zu beschädigen, groß ist.

Ein Beispiel dafür sei ein Kabel, das über einen Akku (das Razr besitzt zwei davon, einen in der oberen, eine in der unteren Klappe) läuft und beim Ausbau des Displays leicht gekappt werden kann. Bei der Beschreibung des Ausbaus merkt iFixit an: "Hat sich das leicht angehört? Das war es nicht. Wir sind überrascht, dass Motorola anbietet, diese Displays für nur 299 Dollar auszutauschen."