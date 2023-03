Neu entdeckter Stern sollte eigentlich nicht existieren

Es ist ein Stern, der eigentlich gar nicht existieren kann, weil die Umweltbedingungen zu widrig sind: In der Nähe des Schwarzen Lochs im Milchstraßenzentrum wurde jetzt trotz der Umstände der Protostern X3a entdeckt, obwohl es dort eine starke Strahlung gibt sowie enorme Gezeitenkräfte. Der Stern ist rund 15 Sonnenmassen schwer und erst wenige 10.000 Jahre alt, heißt es in einem Bericht von wissenschaft.de. Wissenschaftler*innen rätseln, wie der Stern dort entstehen konnte, obwohl er sich so nah am Schwarzen Loch Sagittarius A* befindet. Dort droht nämlich permanent, die Materie zu zerreißen. Außerdem gibt es eine so starke UV- und Röntgenstrahlung, dass die Bedingungen dort so ungemütlich sind, dass ein Stern normalerweise gar keine Chance hat.