Schwarzes Loch “spaghettisert” angrenzenden Stern

Das Hubble-Teleskop konnte einen Stern beobachten, der von einem Schwarzen Loch "spaghettisiert" wurde. Das 300 Millionen Lichtjahre entfernte Schwarze Loch zog und "schredderte" so lange an dem Stern, bis schlussendlich eine Wolke in Doughnutform entstand.

Stern "spaghettisiert" zu einem Doughnut

Als Spaghettisierung wird der Vorgang bezeichnet, der mit einem Objekt passiert, das in ausreichende Nähe eines Schwarzen Lochs gerät. Durch die große Anziehungskraft des Schwarzen Lochs verformen sich die Körper nämlich.

Der dem Schwarzen Loch nähere Teil des Himmelskörpers - in diesem Fall ein Stern - wird stärker angezogen als der abgewandte Teil. Der Stern wird so in die Länge gezogen: er spaghettisiert, wie man in der Fachspache sagt.