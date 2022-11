Astronomen entdecken erdnächstes Schwarzes Loch

Astronom*innen des Max-Planck-Instituts für Astronomie und des Harvard-Smithonian Center for Astrophysics haben mithilfe von Satellitendaten ein Schwarzes Loch entdeckt, das sich so nahe an der Erde befindet wie kein anderes bekanntes.

Aufgespürt wurde es mit Daten es ESA-Astrometriesatelliten Gaia, nachdem es auch benannt wurde. Gaia BH1 hat die zehnfache Masse unserer Sonne und befindet sich 1.600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wo es einen Stern umkreist. "Winzige Positionsverschiebungen des Sterns verrieten die Anwesenheit des Begleitobjekts", heißt es in einer Aussendung der Max-Planck-Gesellschaft.

Schwer zu entdecken

In der Milchstraße, unserer Heimatgalaxie, gebe es hundert Millionen solcher Schwarzen Löcher, sie seien aber nur schwer zu beobachten und können kaum nachgewiesen werden. Die meisten würden einen Begleitstern umkreisen, der nahe genug sei, dass die Schwerkraft des Schwarzen Loches Wasserstoffgas aus dem Begleitstern in eine Akkretionsscheibe ziehen könne, die das Schwarze Loch umgibt.