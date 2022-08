So furchteinflößend klingt ein Schwarzes Loch

„Macht die NASA jetzt Science-Fiction-Horrorfilme?“ und „Ich hoffe die interplanetaren Verteidigungssysteme sind bald fertig. Weil was auch immer diese Geräusche macht, ist nicht freundlich“ ist etwa in den sozialen Netzwerken zu lesen.

Das für manche als „unangenehm“, „unheimlich“ oder gar „furchteinflößend“ empfundene Geräusch ist aber weder feindliche Alienrasse noch Weltraumgeist. Das Geräusch kommt von einem Schwarzen Loch im Zentrum des Perseushaufens, wie die NASA erstmals im Mai erklärte.

Druckwellen des Schwarzen Lochs lösen Wellen im heißen Gas des Galaxienhaufens aus. Diese können wiederum in eine Note umgewandelt werden. Laut der NASA ist diese Note um 57 Oktaven tiefer als ein Mittleres C. Das Signal musste also entsprechend angepasst werden, damit ein für Menschen hörbarer Ton herauskommt. Die Töne wurden um 57 und 58 Oktaven angehoben. Laut der NASA ist der Ton so zwischen 144 Billiarden und 288 Billiarden höher als der Original-Sound im Weltraum.

Die NASA erklärt auch, wieso es doch Töne im All gibt. Dass es wegen des Vakuums im Weltraum völlig still ist, sei eine Fehlannahme. Gase, wie sie etwa in Galaxien und Galaxienhaufen zu finden sind, dienen als Trägermedium und leiten die Töne weiter.