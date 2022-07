Stern umrundet Schwarzes Loch in Rekordzeit

Forschende der Universität Köln und der Masaryk-Universität in der tschechischen Stadt Brno haben kürzlich einen Stern entdeckt, der Rekorde bricht. Kein anderer Stern umrundet schneller ein Schwarzes Loch als S4716. In nur 4 Jahren umkreist er Sagittarius A*, das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Der Himmeskörper erreicht dabei eine Geschwindigkeit von 8.000 Kilometern pro Sekunde, das sind etwa 2,65 Prozent der Lichtgeschwindigkeit.

Sterne zu beobachten, die in der Nähe von Sagittarius A* liegen, ist nicht leicht. Denn in der Nähe des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie befindet sich ein dichter Sternenhafen, genannt „S- Cluster“, in dem die meisten Himmelskörper sich meist mit besonders hohen Geschwindigkeiten fortbewegen.

Beobachtung seit 20 Jahren

„Ein prominenter Vertreter, S2, verhält sich dabei wie eine große Person, die sich im Kino vor einen setzt: Sie blockiert die Sicht auf das Wesentliche“, sagt Florian Peißker, Hauptautor der neuen Studie. „Der Blick in das Zentrum unserer Galaxie ist daher oft von S2 verdeckt. Es ergeben sich aber kurze Augenblicke, in denen wir die Umgebung des zentralen schwarzen Lochs observieren können.“

Rund 20 Jahre haben die Forschenden rund um Peißker diese Augenblicke mit Teleskopen untersucht. Durch diverse Filter und computergestützte Auswertungen der Sternenpositionen gelang es ihnen, inmitten des Sterne-Chaos im S-Cluster ein bisher unbekanntes Objekt, S4716, zu identifizieren.