Planet 9 könnte ein wanderndes Schwarzes Loch sein

Besucher aus einer anderen Galaxie

Die Forscher untersuchen zunächst, wieso sich Planet 9, wenn es wie allgemein angenommen ein Planet ist, überhaupt so weit außen im Sonnensystem befinden könnte. Die erste sei, dass er sich im Sonnensystem geformt hat. Dafür sei er aber zu weit draußen, um die nötige Masse erreicht zu haben. Die zweite Möglichkeit sei, dass er näher an der Sonne entstand, jedoch an den Rand des Sonnensystems katapultiert wurde. Dafür hätte es jedoch ein extremes Event wie eine Supernova benötigt, was in unserem Sonnensystem nicht nachgewiesen werden konnte.

Die dritte und plausibelste Möglichkeit sei, dass Planet 9 ursprünglich nicht Teil des Sonnensystems war, jedoch davon angezogen wurde. Diese Möglichkeit nahmen die Forscher als Grundlage ihrer Theorie. Davon ausgehend berechneten sie die Wahrscheinlichkeit, dass statt eines freischwebenden Planeten ein primordiales Schwarzes Loch angezogen wurde. Ihren Berechnungen zufolge waren beide Fälle gleichermaßen unwahrscheinlich.

Diese Berechnung, die Anomalien und die OGLE-Beobachtungen führten die Forscher zur Schlussfolgerung, dass ihre Theorie plausibel ist. Damit könnte die Entdeckung von Planet 9 ein Stück näher rücken.