Das sind die besten Astro-Fotos des Jahres

Das diesjährige Siegerbild des Fotowettbewerbs " Astronomy Photographer of the Year 15 " des Royal Observatory Greenwich zeigt den türkis leuchtenden Plasmabogen neben der Andromeda-Galaxie .

Mehr als 4000 Beiträge

Die restlichen Kategorien: "Galaxies", "Aurorae", "Our Moon”, "Our Sun", "People & Space", "Planets, Comets & Asteroids", "Skyscapes", "Stars & Nebulae", "The Sir Patrick Moore Prize for Best Newcomer" und "Annie Maunder Prize for Image Innovation".

Veranstaltet wird der Wettbewerb gemeinsam mit dem BBC Sky at Night Magazine. Dieses Jahr wurden insgesamt mehr als 4000 Beiträge aus 64 Länder eingereicht. Vergangenes Jahr ist der österreichische Fotograf Gerald Rhemann als Gesamtsieger hervorgegangen.