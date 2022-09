Astronomie-Wunderkind löst Rätsel um Katzenaugennebel

Der “komplizierteste Nebel der Galaxie” hat vielleicht sein großes Geheimnis enthüllt. Bisher tappten Forscher*innen im Dunkeln bei der Frage, wieso der Katzenaugennebel so eigenartig geformt ist. Nun scheint eine Lösung gefunden zu sein.

Nebel wie auch der Katzenaugennebel entstehen, wenn ein Stern in der Größe unserer Sonne am Ende ihres Daseins seine äußere Hülle ins All abwirft. Dabei entsteht eine Art Gasblase, die den sterbenden Stern umhüllt. Der 3.000 Lichtjahre entfernte Katzenaugennebel hält sich jedoch nicht an diese einfache Form. Wieso konnte bisher nicht erklärt werden.

Astronomie-Wunderkind mit Lösung

Doch ein erst 17-jähriger Astrophysiker könnte die Lösung gefunden haben. Der US-Amerikaner Ryan Clairmont veröffentlichte diese in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Dafür erstellte er das erste 3D-Modell des Katzenaugennebels.