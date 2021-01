Schnell verschwindender Stingray-Nebel überrascht Astronomen

Der Stingray-Nebel (engl. Rochen) oder Hen 3-1357 ist der jüngste kosmische Nebel, den wir bisher am Nachthimmel gefunden haben. Er ist 18.000 Lichtjahre entfernt und muss in den 1970er Jahren entstanden sein. Er wurde 1996 erstmals aufgezeichnet, 1971 wurde an dieser Stelle aber noch ein Roter Riese gefunden.

Alle 20 Jahre blicken Astronomen mit dem Hubble-Weltraumteleskop in Richtung des Stingray-Nebels. Für eine neue Studie untersuchten Wissenschaftler der University of Washington in Seattle die Aufnahmen und wurden vor ein Rätsel gestellt. Eigentlich müsste sich der Nebel weiter ausdehnen. Tatsächlich beginnt er aber bereits zu verblassen.

Sterbende Sterne

Solche kosmischen Nebel entstehen, wenn ein Stern wie unsere Sonne stirbt. Der Rote Riese im letzten Stadium seiner Lebenszeit gibt große Mengen an Material an die Umgebung ab. So entstehen Weiße Zwerge, die Überreste von toten Sternen. Um sie herum bildet das abgestoßene Material den Nebel über Millionen von Kilometern hinweg.

Durch die extrem hohe Temperatur und Strahlung leuchten die Gase. So entstehen die beeindruckenden bunten Nebel, die wir von Hubbles Aufnahmen kennen. Über Tausende von Jahren dehnt sich der Nebel weiter aus, bis er erlischt.