Neue Entdeckung stößt bisherige Annahme zu Galaxienentwicklung um

Ein internationales Forscher*innenteam unter der Leitung des spanischen Centro de Astrobiologie hat diese Woche eine Studie veröffentlicht, die in der Astronomie für Aufsehen sorgt. Auf Bildern des James Webb Weltraumteleskops haben sie die Balkenspiralgalaxie Ceers-2112 entdeckt. Das Besondere daran: Sie ist so weit entfernt, dass die für uns sichtbare Form mehr als 11 Milliarden Jahre alt ist.

Die Galaxie erhielt ihre heute sichtbare Form also nur 2 bis 3 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Bisher dachte man, dass sich Balkenspiralgalaxien oder Spiralgalaxien wie die Milchstraße erst zu einem viel späteren Zeitpunkt gebildet haben konnten. Die Erkenntnis stößt eine bisherige Annahme zur Galaxieentwicklung um.

Doch nicht soviel Chaos wie gedacht

"Der Fund von Ceers-2112 zeigt, dass die Galaxien im frühen Universum so geordnet sein konnten wie die Milchstraße", zitiert Mashable Alexander de la Vega von der University of California, Riverside, der an der Studie mitgearbeitet hat. "Das ist überraschend, weil Galaxien im frühen Universum viel chaotischer waren."