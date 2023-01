So sieht der Rand unserer Galaxie aus

Auf der Suche nach der äußeren Grenze unserer Galaxie haben Forscher*innen mehr als 200 Sterne entdeckt, die den Rand der Milchstraße bilden. Diese sind als RR-Lyrae-Sterne bekannt, deren Helligkeit sich von der Erde aus gesehen ändern kann. Die Sterne dieser Art sind in der Regel alt und werden in regelmäßigen Abständen heller und dunkler. Auf diese Weise können Astronom*innen berechnen, wie weit sie entfernt sind.

Neue Ergebnisse der University of California Santa Cruz zeigen: Der abgelegenste Stern ist über eine Million Lichtjahre entfernt und befindet sich fast auf halbem Weg zur Andromeda-Galaxie, einer unserer kosmischen Nachbarn, welche rund 1,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist. „Diese Studie definiert neu, was die äußeren Grenzen unserer Galaxie ausmacht“, sagt der Astrophysiker Raja Guha Thakurta in einer Mitteilung. Unsere Galaxie und Andromeda seien beide so groß, dass dazwischen kaum Platz sei.