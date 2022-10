Friedhof der Milchstraße entdeckt

Um die Milchstraße herum befindet sich eine Friedhof für tote Sterne. Diese "galaktische Unterwelt", wie die Wissenschaftler*innen der University of Sidney es nennen, wurde nun erstmals kartografiert. Darauf verzeichnet sind die Überreste von Milliarden toter Sterne.

Wenn massereiche Objekte sterben, können sie zu Neutronensternen oder Schwarzen Löchern werden. Das Gebiet, in dem sich diese Überreste befinden, ist ungefähr 3-mal so hoch wie unsere Milchstraße. "Erstaunliche 30 Prozent der Objekte wurden vollständig aus der Galaxie geschleudert", erklärt David Sweeney, Autor der Studie, die im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschien.

Milliarden tote Sterne

Um die Karte zu erstellen haben die Forscher*innen den Lebenszyklus von toten Sternen simuliert. So konnten sie nachvollziehen, wo sich ihre Überreste jetzt befinden.