Es ist offiziell: Das ist eine der ältesten bekannten Galaxien

"Maisie's Galaxy" wurde im Sommer vergangenen Jahres vom US-Astronomen Steven Finkelstein entdeckt. Er benannte sie nach seiner Tochter, die an diesem Tag Geburtstag hatte . "Das Aufregende an der Galaxie ist, dass sie eine der ersten weit entfernten Galaxien war, die von JWST identifiziert wurden, und die erste, die tatsächlich spektroskopisch bestätigt wurde", sagt Finkelstein in einer Aussendung .

Finkelstein und sein Team untersuchen derzeit 10 weitere Galaxien, die aus einer noch früheren Zeit stammen könnten als Maisies Galaxie. Das braucht Zeit, denn die Bestimmung des Alters von Himmelskörpern ist nicht einfach. Um herauszufinden, wann das Licht, das wir beobachten können, ein Objekt verlassen hat, messen Astronom*innen seine Rotverschiebung.

Rotverschiebung verrät Alter von weit entfernten Objekten

Die Rotverschiebung entsteht, da wir in einem expandierenden Universum leben. In diesem wird auch die Wellenlänge des Lichts in die Richtung des roten Spektrums gestreckt, ähnlich wie es beim Dopplereffekt mit den Schallwellen passiert. Je weiter wir dabei in die Zeit zurückblicken, desto größer ist die Rotverschiebung dieser frühen Sterne. Bei Maisie's Galaxy beträgt diese Rotverschiebung z = 11,4.