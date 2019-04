iRobot Roomba i7+ im Test: So smart, dass er sich selbst entleert

Warum der i7+ so teuer ist? Weil er automatisch den Schmutzbehälter entleert. Damit ist nicht gemeint, dass er den ganzen Dreck in irgendeiner Ecke rauspustet und dann so tut, als wäre nichts gewesen. Nach dem beendeten Reinigungsvorgang wird in der Ladestation der Schmutz automatisch in einem Beutel abgesaugt.

Ist der Beutel voll, öffnet man den Deckel der Station und zieht ihn einfach raus. Er wird dabei automatisch versiegelt. In der Station bleibt nur wenig Staub zurück und der kann einfach weggewischt werden.

Wer hingegen schon mal die teils recht kleinen Schmutzbehälter von Staubsaugrobotern geleert hat, weiß, dass das lästig ist. Beim Entnehmen des Behälters fliegt oft schon der erste Schmutz herum. Beim Öffnen und Umleeren in den Mistkübel passiert es wieder. Und der graue Staub landet dann nicht nur wieder auf dem Boden, sondern auch der Kleidung. Noch dazu muss man Haare, die sich im Behälter verfangen haben, herausziehen.