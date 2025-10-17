Kriminelle verdienten eine Milliarde mit diesen Spam-SMS

17.10.2025

Das sogenannte Smishing hat stark zugenommen und ist zu einem Milliardengeschäft geworden.

Spam-SMS sind für Empfänger ein nerviges Ärgernis im Alltag. Für die Versender ist es hingegen ein äußerst lukratives Geschäft. Wie lukrativ, das zeigt nun ein aktueller Bericht des Wall Street Journals. Demnach haben chinesische kriminelle Organisationen alleine in den vergangenen 3 Jahren mehr als eine Milliarde US-Dollar damit verdient. Die Angaben stammen vom U.S. Department of Homeland Security. So funktionierte der Trick In den Nachrichten werden die Empfänger aufgefordert, ausstehende Zahlungen zu leisten. Die angegebenen Gründe sind unterschiedlich. Manchmal ging es um zu entrichtende Maut- oder Postgebühren. Auch vermeintliche Gebühren aus Strafzetteln werden eingefordert. Die Links in den Nachrichten leiten Empfänger dann auf gefälschte Websites. Die Opfer wollen dort den Betrag begleichen, wobei ihre Kreditkarteninformationen und Einmal-Passwörter abgefangen werden. ➤ Mehr lesen: Polizei warnt jetzt vor diesen Fake-E-Mails