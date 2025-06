Vorsicht vor falschen SMS von FinanzOnline

Das Finanzministerium hat vor gefälschten Nachrichten und SMS gewarnt. Im Namen des Ministeriums würden Internetbetrüger versuchen, an persönliche Daten zu gelangen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Die betrügerischen Nachrichten enthalten Informationen, dass es angeblich offene Forderungen gibt. In den Nachrichten wird Druck aufgebaut, man solle die ausstehenden Beträge sofort bezahlen, um eine Pfändung zu vermeiden.

Links führen zu gefälschter Homepage

Neben SMS würden derartige Versuche auch via E-Mail und per Telefonanrufen erfolgen. Die in den Nachrichten enthaltenen Links würden dann auf gefälschte Homepages im Stil von FinanzOnline führen. Dort gebe es dann die Aufforderung zur Eingabe von persönlichen Daten und Zahlungsinformationen.

