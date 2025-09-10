Es gibt wieder ein Nokia-Smartphone und es ist „Made in Europe“

10.09.2025

Das Nokia Mission-Safe wird als Soldaten-Handy beworben und baugleich von HMD als Secure Ivalo XE angeboten.

HMD und Nokia haben sich eigentlich getrennt: Die Nutzungsrechte für die Marke sind ausgelaufen. Das war das endgültige Aus für Nokia-Smartphones – bis heute. ➤ Mehr lesen: Aus und vorbei: Nokia-Smartphones sind endgültig Geschichte Nokia hat mit dem Mission-Safe ein neues Handy vorgestellt. Dasselbe Smartphone gibt es auch von HMD als Ivalo XE. Die beiden Unternehmen dürften also wieder miteinander kooperieren. Das Smartphone wird aber nicht in Asien hergestellt, wie es bisher bei HMD-Handys mit Nokia-Logo der Fall war, sondern in Europa.

Made in Europe = zusammengebaut in Europa Das Smartphone wird als besonders robust und sicher beworben. Es soll für militärische Einsätze und Personen geeignet sein, die eine hohe Anforderungen an Sicherheit haben. HMD bewirbt das Ivalo XE direkt als Soldaten-Smartphone – mit einer schlechten Photoshop-Montage auf der Basis eines Stock-Fotos.

Links das Bild von HMD, rechts das Stock-Original

Laut Nokia ist das Mission-Safe „designed and manufactured in Europe” – designt und zusammengebaut in Europa. Bei HMD ist es „Europe Made - Designed, engineered and made in Europe“. HMD verrät noch dazu: „The majority of critical components are sourced from the European Union and the United States”. Der Knackpunkt ist hier das Wort „sourced”, das man sinngemäß mit „bezogen” oder „stammen aus” übersetzen kann. Dementsprechend kommt also nur die Mehrheit der kritischen Komponenten aus Europa und den USA, oder es werden diese Komponenten lediglich aus Europa und den USA bezogen – was heißen könnte, dass sie trotzdem in China, Taiwan oder Indien hergestellt werden. Da ein Dragonwing-Prozessor von Qualcomm genutzt wird, dürfte „bezogen“ gemeint sein. Denn Qualcomm betreibt keine großen Chip-Fabriken in den USA oder Europa, sondern lässt in Asien fertigen. ➤ Mehr lesen: Gibt es wirklich keine kleinen Smartphones mehr? Ausstattung Die Smartphones haben ein 6,32-Zoll-Display und eine Haupt- und Weitwinkelkamera mit jeweils 50 Megapixel. Der Akku ist 4.500 mAh groß. An der Rückseite gibt es eine Pin-Schnittstelle, um „Tactical Outfits“ anzubringen. Dadurch soll die Integration mit Sensoren und Funkgeräten einfach möglich sein. Bei Bedarf kann auch ein passendes Akkupack angesteckt werden.

