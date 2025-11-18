Apple arbeitet an touch-fähigen iPhone-Hüllen

In den vergangenen Jahren sind bei den iPhones neue Tasten hinzugekommen: die Kamerasteuerung und der Action-Button. Doch Apple will bekanntlich die physischen Tasten am Handy komplett verabschieden. Gerüchten zufolge, soll Apple zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum im Jahr 2027 ein tastenloses Smartphone auf den Markt bringen.

Das könnte unter anderem dadurch ermöglicht werden, dass die physischen Tasten vom Gehäuserahmen in die Schutzhüllen wandern. Der bekannte und weitgehend verlässliche Leaker Digital Chat Station ist offenbar an Informationen gekommen, wonach Apple an neuartigen Handy-Hüllen arbeitet.

➤ Mehr lesen: Apple-Manager: In 10 Jahren braucht man vielleicht kein iPhone mehr

Schutzhüllen als zweite Touch-Schicht

Apple werde sich in Zukunft intensiv den offiziellen Schutzhüllen widmen, sodass diese nicht nur dekoratives Zubehör zum Schutz des iPhones sind, schreibt der Leaker auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Demnach sollen die Hüllen zur zweiten Touch-Schicht des iPhones werden. Nähere Details werden nicht erwähnt.

Was Apple plant, könnte aus einem Patent hervorgehen, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Demnach werden die Schutzhüllen mit kapazitiven Flächen oder druckempfindlichen Sensoren ausgestattet, sodass dadurch die physischen Tasten am iPhone-Rahmen ersetzt werden.

➤ Mehr lesen: Tim Cooks Nachfolger: Wer ist eigentlich John Ternus?