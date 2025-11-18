Apple arbeitet an Touch-fähigen iPhone-Hüllen (Symbolbild)

© Apple

Produkte

Apple arbeitet an touch-fähigen iPhone-Hüllen

Florian Christof

Die physischen Tasten könnten vom iPhone-Rahmen in eine neuartige Schutzhülle wandern.

In den vergangenen Jahren sind bei den iPhones neue Tasten hinzugekommen: die Kamerasteuerung und der Action-Button. Doch Apple will bekanntlich die physischen Tasten am Handy komplett verabschieden. Gerüchten zufolge, soll Apple zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum im Jahr 2027 ein tastenloses Smartphone auf den Markt bringen. 

Das könnte unter anderem dadurch ermöglicht werden, dass die physischen Tasten vom Gehäuserahmen in die Schutzhüllen wandern. Der bekannte und weitgehend verlässliche Leaker Digital Chat Station ist offenbar an Informationen gekommen, wonach Apple an neuartigen Handy-Hüllen arbeitet. 

Schutzhüllen als zweite Touch-Schicht

Apple werde sich in Zukunft intensiv den offiziellen Schutzhüllen widmen, sodass diese nicht nur dekoratives Zubehör zum Schutz des iPhones sind, schreibt der Leaker auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Demnach sollen die Hüllen zur zweiten Touch-Schicht des iPhones werden. Nähere Details werden nicht erwähnt. 

Was Apple plant, könnte aus einem Patent hervorgehen, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Demnach werden die Schutzhüllen mit kapazitiven Flächen oder druckempfindlichen Sensoren ausgestattet, sodass dadurch die physischen Tasten am iPhone-Rahmen ersetzt werden.

Eine Skizze aus einem Apple-Patent zeigt, wie eine touch-fähige Schutzhülle umgesetzt werden könnte.

© Apple

Kommt der Fingerabdruck zurück?

Die Schutzhülle und das iPhone sollen dafür per NFC miteinander kommunizieren. In dem Patent mit dem Titel "Case with input for electronic device" ist auch von biometrischer Eingabe die Rede. Insofern wäre es denkbar, dass sich über eine berührungsempfindliche Schutzhülle das iPhone per Fingerabdruck entsperren lässt. 

Ob Apple tatsächlich derartige Handy-Cases auf den Markt bringt und ob all das mit einem möglichen tastenlosen Jubiläums-iPhone zusammenhängt, ist reine Spekulation. Dass ein Technologiekonzern wie Apple an Innovationen wie touch-fähigen Schutzhüllen forscht, ist aber nicht abwegig.

(futurezone) | Stand: 18.11.2025, 8:55 Uhr

Florian Christof

Großteils bin ich mit Produkttests beschäftigt - Smartphones, Elektroautos, Kopfhörer und alles was mit Strom betrieben wird.

Florian Christof

