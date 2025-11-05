Günstiges MacBook mit iPhone-Chip soll 2026 kommen

Apple-Insider Mark Gurman spricht erstmals das Budget-MacBook an und lehnt sich bei dem Preis nicht zu weit aus dem Fenster.

Bereits im Sommer wurden Gerüchte zu einem leistbaren MacBook laut, das von einem iPhone-Chip angetrieben werden soll. Nun berichtet erstmals Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg über das günstige Notebook. Es soll den Codenamen J700 tragen und deutlich unter 1.000 Dollar kosten. Als Betriebssystem werde macOS dienen.

In dem Gerät soll früheren Leaks zufolge der A18 Pro Chip zum Einsatz kommen, der auch im iPhone 16 Pro steckt. "Das Gerät wird derzeit bei Apple aktiv getestet und befindet sich in der frühen Produktionsphase bei ausländischen Zulieferern", schreibt Gurman. "Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen plant, es in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt zu bringen, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten, da das Produkt noch nicht angekündigt wurde."

Genauer Preis unbekannt

Preislich lehnt sich Gurman nicht zu weit aus dem Fenster und verspricht lediglich einen Preis "deutlich unter 1.000 Dollar". Dafür muss man einige Abstriche hinnehmen. Neben dem Chip spart Apple nämlich auch am Display. Der Bildschirm soll der kleinste aller aktuellen Macs sein und damit kleiner als das 13,6-Zoll-Display des MacBook Air. Zudem soll ein LCD-Display der unteren Preisklasse verbaut werden.

Frühere Gerüchte sprachen indes von einem Preis zwischen 600 und 700 Dollar, hierzulande könnte das Gerät für 700 bis 800 Euro über die Ladentheke gehen. Für Gurman wäre das eine große strategische Veränderung bei Apple, da das Unternehmen bislang hauptsächlich auf Premium-Geräten mit hohen Gewinnspannen fokussiert war.

Alternative zu iPad und Chromebook

Der Experte sieht das günstige MacBook hauptsächlich als Alternative zum iPad, das Gerät soll aber auch günstigeren Windows- und Chromebook-Laptops das Wasser abgraben. Leistungstechnisch soll der A18 Pro Chip die M1-MacBooks überflügeln, die Ende 2020 erstmals auf den Markt kamen.

Das Mac-Segment war mit einem Wachstum von 13 Prozent im vergangenen Quartal die am schnellsten wachsende Hardware-Kategorie von Apple. Der Umsatz mit Mac-Geräten allein betrug 8,7 Milliarden Dollar. Im kommenden Jahr werden zusätzlich das MacBook Air mit M5-Chip sowie das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max erwartet.