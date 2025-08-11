Neues 13-Zoll-MacBook soll nur 600 Dollar kosten

Damit könnte es zur Konkurrenz für die günstigen Chromebooks werden.

Schon im Juni gab es erste Spekulationen, dass Apple einen „leistbaren“ 13-Zoll-Laptop herausbringen will, der preislich mit den günstigen Chromebooks konkurrieren können soll. Wie Macrumors nun berichtet, könnte das entsprechende 12,9-Zoll-Gerät noch dieses Jahr auf den US-Markt kommen.

Es soll zwischen 600 und 700 US-Dollar kosten. Hierzulande müsste man dann mit einem Preis zwischen 700 und 800 Euro für das MacBook rechnen. Die Bildschirmdiagonale wäre etwas kleiner als beim aktuellen MacBook Air, das 13,6 Zoll misst.

iPhone-Chip fürs MacBook?

Laut Ming-Chi Kuo, einem renommierten Apple Analysten, wird das neue MacBook einen A18 Pro Chip nutzen. Dieser ist auch im iPhone 16 Pro verbaut.

Damit wäre das neue MacBook das erste, das auf einen iPhone-Chip zurückgreift. Der A18 Pro Chip unterstützt allerdings kein Thunderbolt. Stattdessen würden wohl gewöhnliche USB-C-Ports eingesetzt.

Laut Kuo wird das Gerät ultradünn und leicht und könnte in silber, blau, pink und gelb auf den Markt kommen. Marktprognosen zufolge könnte das günstige MacBook in Stückzahlen von 5 bis 7 Millionen jährlich verkauft werden, heißt es bei Macrumors.