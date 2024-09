iPhone 16 ist da: 6 Dinge, die neu sind

iPhone 16 Plus

Apple hat sein diesjähriges iPhone-Lineup vorgestellt. Wie in den vergangenen Jahren gibt es das iPhone 16 wieder in 4 verschiedenen Varianten. Im Mittelpunkt stehen neue Bedienelemente , bessere Kameras , größere Displays und die KI-Funktionen von iOS 18 - allerdings mit gravierenden Einschränkungen.

Das iPhone 16 in den neuen Farben

Auch wenn der Rahmen um das Display schmäler ausfallen als bei den Vorgängergeräten, sind die neuen Pro-Modelle etwas größer geworden - um 3 Millimeter in der Länge und um einen Millimeter in der Breite. Das Gewicht ist auch etwas mehr geworden.

Die Helligkeitswerte bei allen neuen iPhones gibt Apple mit bis zu 2.000 nits an. Bei den Standardmodellen bleibt die Screen-Größe unverändert. Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max erhalten ein größeres Display. Die Bildschirmdiagonale ist um jeweils 0,2 Zoll angewachsen .

Bei den Pro-Modellen wurde die Weitwinkelkamera aufgewertet. Hier ist die Auflösung von 12 auf 48 MP angewachsen. Außerdem ist sie lichtstärker, was für bessere Nachtaufnahmen sorgen soll. Außerdem hat das iPhone 16 Pro jetzt einen 5-fachen optischen Zoom .

Die Kameraobjektive bei den beiden Standardmodellen sind nun senkrecht untereinander angebracht. Das verleiht den Geräten einerseits einen frischeren Look, andererseits ermöglicht es aber das Aufnehmen von Spatial-Fotos und -Videos . Diese kann man sich dann, laut Apple, auf der Vision Pro in 3D ansehen.

Jetzt sind auch die beiden Standardmodelle mit der Action-Taste ausgestattet, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden kann. Damit ist der "Klingeln/Stumm"-Kippschalter endgültig in den Ruhestand verabschiedet worden.

Mit der neuen Camera Control setzt Apple auch eine neue KI-Funktion um. Man hält die Kamera auf Objekte, Restaurants, Tiere oder ähnliches, drückt auf die Kamerasteuerung und Apple Intelligence liefert weiterführende Informationen dazu. Wird ein Restaurant fotografiert, sieht man etwa die Öffnungszeiten, die Karte und die Bewertungen. In Europa dürfte das " Visual Intelligence "-Feature vorerst nicht verfügbar sein.

Die KI hilft etwa, Fotos im Nachhinein zu bearbeiten und schlägt bessere Formulierungen beim E-Mail-Schreiben vor. Sie kann längere Texte effizient zusammenfassen, unterbreitet fertige Antworten auf Nachrichten und ist in der Lage, Sprachaufzeichnungen in Echtzeit zu transkribieren. Im Zentrum von Apple Intelligence wird das Sprachassistenzsystem Siri stehen, das vollständig überarbeitet wird.

Herzstück des iPhone-16-Lineup ist sind die KI-Funktionen von Apple Intelligence , die mit der neuen Betriebssystemversion auf die Geräte kommen werden. Was die Künstliche Intelligenz auf den iPhones den Usern bringen wird, kennt man bereits von Samsung-Handys und den Pixel-Phones von Google.

Apple Intelligence kommt mit einem großen "Aber" - wenn es überhaupt kommt. Zum Marktstart wird auf den iPhone-16-Modellen von der KI kaum etwas zu finden sein. Die ersten AI-Features werden erst im Oktober mit iOS 18.1 als Beta eingeführt, weitere Funktionen sollen nach und nach folgen. Das neue Siri wird erst im kommenden Jahr erwartet.

Für iPhone-Nutzer in Europa heißt es noch länger warten. Denn wann und in welcher Form die AI-Features hierzulande an den Start gehen werden, ist noch unklar. Apple hat bei der iPhone-16-Präsentation darüber kein Wort verloren.

