Produktion von Apples Billig-MacBook soll bald starten

Analyst Ming-Chi Kuo hat nun bestätigt, dass die Massenproduktion dieses Modells im 4. Quartal 2025 starten soll, was auf eine Veröffentlichung Ende 2025 oder Anfang 2026 hinweist. In der Vergangenheit hat Apple immer wieder Produkte im Oktober vorgestellt. Das dürfte wohl der frühestmögliche Zeitpunkt sein, an dem der billige Laptop präsentiert werden könnte.

Schon seit längerem wird spekuliert, dass Apple ein MacBook mit iPhone-Chip plant, das zu einem günstigen Preis verkauft werden soll. Demnach wird in den Geräten der A18 Pro Chip enthalten sein, der auch im iPhone 16 Pro steckt.

Preis

Das Gerät wird voraussichtlich einen etwa 13 Zoll großen Bildschirm besitzen, wie es in einem Bericht von MacRumors heißt. Das Low-Cost-MacBook soll eine leichtgewichtige und dünne Bauweise besitzen und sich preislich zwischen 599 und 699 US-Dollar bewegen. Damit wäre es genauso teuer wie ein aktuelles iPhone 16e. Dieses kostet direkt bei Apple hierzulande 709 Euro. Man könnte also spekulieren, dass das Billig-MacBook hierzulande zwischen 700 und 800 Euro kosten wird.

Derzeit muss man direkt bei Apple für ein MacBook mindestens 1.200 Euro hinlegen. Das ist der aktuelle Einstiegspreis für das Air. Für den günstigen Preis muss man aber auch Abstriche machen. Anstelle von Thunderbolt soll es nur USB-C geben, was etwa die Verwendung externer Monitore einschränkt. Es ist ebenso davon auszugehen, dass man für diesen Preis auch Abstriche bei RAM und Speicherplatz machen muss.

MacBook mit Touchscreen

Parallel dazu gibt es Gerüchte über ein kommendes MacBook Pro mit OLED-Display, das ebenfalls für 2026 oder Anfang 2027 erwartet wird. Noch bemerkenswerter als OLED ist dabei wohl der Umstand, dass es über einen Touchscreen verfügen soll.

Es wäre das erste Notebook von Apple mit berührungsempfindlichem Display. Der Schritt könnte das MacBook näher an das iPad heranführen, wobei unklar ist, ob auch Stifteingaben unterstützt werden.