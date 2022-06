Einzigartiges Elektroauto pulverisiert Streckenrekord

Nahezu surreal rast der McMurtry Spéirling in dem Video über die Strecke des Goodwood Festival of Speed.

Jedes Jahr findet in England das Goodwood Festival of Speed statt. Das Highlight ist das Rennen in der Form eines Hillclimb. Ähnlich wie bei Rallyes ist es eine Strecke statt ein Rundkurs. Gefahren wird nacheinander, die schnellste Zeit gewinnt.

Die Strecke ist mit 1,86 Kilometern zwar kurz, erfordert aber viel fahrerisches Können. Es geht bergauf und die Piste ist berüchtigt dafür eng und holprig zu sein und Fahrzeugen nur wenig Grip zu bieten.

Umso beeindruckender ist es, wenn man sich das Video des neuen Streckenrekords ansieht. Dieser wurde am Sonntag aufgestellt: