Volkswagen ID.R bricht erneut Rekord

Erst am Freitag konnte der französische Rennfahrer Romain Dumas beim Goodwood Festival of Speed einen 20 Jahre alten Streckenrekord knacken. Am Samstag legte Dumas in dem vollständig elektrisch betriebenen Volkswage ID.R nach und unterbot den eigenen Rekord noch einmal.

Erstmals wurde die 1,86 Kilometer kurze Strecke dabei in unter 40 Sekunden gefahren, wenn auch nur knapp. Dumas legte eine Runde in 39,9 Minuten hin, wie in dem entsprechenden Video zu sehen ist: