Video: Volkswagen-Elektroauto bricht Rekord von Nick Heidfeld

Auf dem Goodwood Festival of Speed, einem bekannten Bergrennen im Süden Englands, ist am Freitag der 20 Jahre alte Streckenrekord von Nick Heidfeld gefallen. Gebrochen wurde er nicht von einem Auto mit Verbrennungsmotor, sondern von dem elektrisch betriebenen Volkswagen ID.R. Gelenkt wurde das Auto vom französischen Rennfahrer Romain Dumas. Er absolvierte die Strecke in 41,18 Sekunden - Heidfelds Rekord lag bei 41,60 Sekunden für die 1,86 Kilometer.