VW ID.R: Elektroauto soll Formel-1-Rekord schlagen

Das Elektro-Rennauto VW ID.R soll nach Pikes Peak und dem Nürburgring den nächsten Rekord aufstellen. Dabei gibt man sich aber nicht mehr mit dem Titel „schnellstes Elektroauto“ zufrieden, sondern will auch Rennautos mit Verbrennungsmotor hinter sich lassen. Auf dem Goodwood Festival of Speed (von 4. bis 7. Juli in Goodwood House), einem bekannten Bergrennen im Süden Englands, soll der 20 Jahre alte Streckenrekord von Nick Heidfeld fallen. Dieser absolvierte 1999 mit dem Formel-1-Auto McLaren MP4/13 eine Runde in 41,6 Sekunden - so schnell wie niemand zuvor und danach.