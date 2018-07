E-Rennwagen von VW bricht nächsten Streckenrekord

Beim Goodwood Festival of Speed in Südengland hat Romain Dumas im ersten rein elektrisch angetriebenen Rennwagen von Volkswagen in 43,86 Sekunden einen neuen Elektro-Rekord aufgestellt. Nach der überraschenden Rekordfahrt beim legendären Pikes Peak International Hill Climb vor wenigen Wochen verbesserte Dumas beim Goodwood Hill Climb die Bestmarke für Elektro-Rennwagen aus dem Jahr 2013 um 3,48 Sekunden.